Самыми популярными новогодними маршрутами для красноярцев оказались Таиланд, Москва и Ташкент Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы собираются отмечать новогодние праздники в Москве, Таиланде и Ташкенте. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс. Путешествия».

Среди поездок в дальние страны, наиболее популярными для красноярцев стали тайские Бангкок (143 тысячи рублей туда и обратно) и Пхукет (99,5 тысяч рублей), а также турецкие Стамбул и Анталья (58,2 и 75,9 тысяч рублей соответственно).

Из городов в странах ближнего зарубежья красноярцы выбирают Ташкент (38,8 тысяч рублей туда-обратно), Алматы и Астана (38,5 и 25,5 тысяч рублей), а также Ереван (49,7 тысяч), Бишкек (18,6 тысяч) и Баку (49,6 тысяч рублей).

Внутрироссийские направления на грядущие праздники абсолютно предсказуемы. Самыми популярным направление стала Москва (16,6 тысяч рублей), Сочи (24,4 тысячи), Санкт-Петербург (25 тысяч), Минеральные Воды (22,5 тысячи) и Калининград (25,8 тысяч).