В Кировском районе в Красноярске 7-летний ребенок пропал по дороге в школу

В Красноярске несколько часов искали 7-летнего мальчика Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске в Кировском районе в полицию обратилась мама 7-летнего ребенка. Мальчик отправился в школу, но по дороге пропал, сообщает ГУ МВД региона.

Около 13.00 мальчик отправился в школу. Вышел из дома по Апрельской, 1 и пошел на трамвай № 6, который двигается по маршруту пос. Энергетиков – Предмостная площадь.

Учится ребенок в школе по Академика Павлова, 24. Однако на уроках мальчик так и не появился, где он находился, неизвестно, а сотовый был недоступен.

Тут же были организованы поисковые мероприятия, к которым подключили все наружные наряды полиции.

Спустя пару часов ребенок нашелся – он самостоятельно пришел домой.