В центре Красноярска откроется креативное пространство «Индустрия»

В Красноярске готовится к открытию креативное пространство, где можно будет познакомиться с товарами местных производителей

В Красноярске готовится к открытию креативное пространство, где можно будет познакомиться с товарами местных производителей. Площадка начнет работать 23 декабря в самом центре города в креативном кластере «Квадрат» (ул. Ады Лебедевой, 93в). Креативное пространство создал Сибирский институт развития креативных индустрий.

– Мы понимаем, что у нас в регионе много креаторов, производящих интересные товары, какие-то из них даже уникальны, – считает директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников. – Периодически красноярцы или гости города задумываются над покупкой именно локальных брендов, но зачастую не знают, где их приобрести. Мы же собираем их в одном месте, сокращая путь от продавца до покупателя. В результате выигрывают и те, и другие. При этом наш проект многофункциональный. Это не только магазин, где можно купить сувениры, предметы декора, одежду или аксессуары, это еще и место, где проходят выставки и мероприятия. Открытие мы специально запланировали к Новому году, нам будет что предложить жителям как с точки зрения подарков, так и с точки зрения событий.

В пространстве «Индустрия» будут продвигать и популяризировать местные товары, а также проводить выставки и другие культурные мероприятия. Кстати, ассортимент в шоуруме будет полностью обновляться каждые три месяца. Отбор производителей проходит на конкурсной основе. На заметку производителям: информация о новых конкурсах будет размещаться на официальном сайте Института развития.

В первой экспозиции, например, представлены украшения Element Soul, очки brevno, картины Александра Закирова, парфюмерия для дома «Культура света», корнеотерапевтическая косметика FLOREMI, продукты «Вкус тайги» и «Сибирский сувенирный пряник», деревянные изделия мастерской Zastrug furniture, светильники от Mana Fabric.

Добавим, что в Красноярском крае уже работает онлайн-площадка, где выставлены товары местных мастеров. Ее инициатором также стал Сибирский институт развития креативных индустрий. В онлайн-магазине представлены различные бренды одежды, аксессуаров, мебели, косметики, декора, продуктов питания, изделий из кожи, а также работы художников. Все товары исключительно местного производства.