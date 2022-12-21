Роспотребнадзор потребовал запретить продажу в Красноярском крае некачественных детских игрушек из Китая

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Роспотребнадзор Красноярского края подал в суд иск, в котором требует запретить продажу детских игрушек из Китая. Представителя завода-изготовителя специалисты просят обязать отозвать потенциально небезопасные игрушки из магазинов, сообщает Дмитрий Горяев, главный санитарный врач региона.

В суд иск направили после того, как поступила информация о том, что на территорию России прибыла партия от производителя SHANTOU SHUN ZHAN PLASTIC CO LTD. Их продукция не прошла процедуру подтверждения требованиям регламента Таможенного союза.

Из 200 наименований игрушек лабораторные исследования прошло только одно.

Поставщик на территории Красноярского края уже составил программу по изъятию и утилизации товара.

Само судебное заседание пройдет в январе 2023 года.