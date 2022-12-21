Жительницу Норильска оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию «резиновой» квартиры Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске местную жительницу оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию «резиновой» квартиры. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

39-летняя женщина прописала у себя девять иностранцев, но в квартире они, естественно, не жили. За регистрацию норильчанка просила 1,5 тысячи рублей. В итоге женщину проверили и завели в ее отношении уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Суд признал северянку виновной, но лишения свободы она избежала. Женщину приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей, сообщают в краевом МВД.