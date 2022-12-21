В Красноярском крае в апреле 2023 года откроются четыре вытрезвителя

Доставлять в вытрезвители людей будет скорая помощь или полиция Фото: Мария ЛЕНЦ

В апреле 2023 года в Красноярском крае должны открыться четыре вытрезвителя. Два по 20 мест каждый появятся в Красноярске, еще один на 20 мест – в Норильске и на 10 мест – в Ачинске, сообщает Законодательное собрание Красноярского края.

Расходы на создание учреждений берет на себя край – такие поправки были приняты во втором чтении изменений в закон «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в Красноярском крае».

По плану, работать учреждение будет так: сначала пьяных, которые находятся в общественных местах и не могут самостоятельно передвигаться, будут привозить в больницы. Там определят степень опьянения и решат, нуждается ли человек в медицинской помощи или достаточно будет просто отлежаться в вытрезвителе.

Отправлять в учреждение будут только с согласия гражданина. Находиться там можно бесплатно – все расходы несет бюджет края.

На организацию работы потребуется свыше 112 миллионов рублей. Каждый день пребывания одного человека в вытрезвителе будет обходится краю более чем в 2 600 рублей.