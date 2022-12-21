Дачный маршрут № 18 в Красноярске с января меняет расписание и схему движения

Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за строительных работ на площадке «Поздеев Центра» в Красноярске с января изменится конечная остановка и расписание движения дачного маршрута № 18. Вместо «Предмостной площади» автобус будет останавливаться на «Техникуме транспорта и сервиса», сообщает администрация города.

После «Предмостной площади» автобус двинется дальше по Александра Матросова и 60 лет Октября в обоих направлениях. На маршруте добавятся остановки «Агентство Аэрофлота», «Ул. Матросова», «Монтажный колледж», «Лукас», «Кульбытстрой», «Техникум транспорта и сервиса».

Из-за этого меняется и расписание движения маршрута.

С 3 по 8 января от «Техникума транспорта и сервиса» автобус будет отходить в 10.13, 12.52, 15.31, от «Садов» - в 11.20, 13.59 и 16.38.

С 9 января по 31 марта в выходные дни маршрутный транспорт будет отправляться от «Техникума транспорта и сервиса» с 8.00, 10.13, 12.52 и 15.31.

В обратном направлении, от «Садов», он будет выходить в 9.07, 11.20, 13.59 и 16.38.