Александр Усс обсудил вопросы развития северных территорий с Антоном Нарчугановым Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Глава Красноярского края Александр Усс провел рабочую встречу с руководителем агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов региона Антоном Нарчугановым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Нарчуганов доложил губернатору о результатах работы агентства за год нынешний и о планах на год следующий. Так, в 2022 году ведомство вместе с министерством экономики края провело комплексный анализ перспектив социально-экономического развития районов края, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним территориям.

Кроме того, агентство преступило к формированию стратегии социально-экономического развития севера и поддержки коренных народов до 2035 года. Также ведомство составит план развития поселка Диксон и села Хатанга.

Агентство выступило с инициативой развития экономического потенциала малых форм хозяйствования на севере края. В частности создание сети пунктов по переработке продукции традиционной хоздеятельности, создание этнодеревень в целях развития туризма и сохранения традиций коренных народов.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам исполнения поручений главы края после встречи с Советом представителей коренных малочисленных народов РФ. Региональное правительство проиндексировало компенсации на подготовку к промысловому сезону, увеличило ставку субсидирования на голову оленя, организовало комиссионные выезды для проведения медосвидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием.

- Несомненно, север края один из важнейших источников экономического роста нашего региона, и его значение в условиях санкций возрастает многократно. Мы должны не только брать ресурсы из недр Севера и Арктики, но и вкладывать средства в создание там достойных условий жизни для людей. Работа с коренными малочисленными народами важна для всех нас, наши с вами земляки на северных территориях требуют особого внимания и поддержки. Подчеркну, что наша опора - это инициативные люди, которых среди коренных малочисленных народов не так уж мало. Их предложения помогают нам переориентироваться именно на реальные потребности людей и работать с максимальной отдачей и эффективностью, - отметил Александр Усс.