Сергей Еремин в Шарыпово обсудил планы по благоустройству города

Сергей Еремин обсудил планы развития города. Фото: администрация города Шарыпово

Заместитель губернатора Красноярского края Сергей Еремин побывал в Шарыпово по приглашению угольной энергетической компании. Вместе с властями города и представителями АО «СУЭК-Красноярск» он обсудил планы по благоустройству Шарыпово в 2023 году.

Так, например, в следующем году готовится к масштабной «перезагрузке» Парк Победы. Фор-эскиз реконструкции парка был разработан при поддержке угольной компании и представлен на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводит Минстрой РФ. По замыслу архитекторов, а также с учетом пожеланий горожан, парк должен превратится в «Городской променад воинской славы и трудовой доблести». Объединение ключевых для города ценностей – исторической памяти и созидательного труда, поможет сформировать общественное пространство с глубоким смыслом. Кроме того, в основу проекта заложено создание в городе единого «зеленого луча», что позволит отойти от практики локального благоустройства и задать тренд на комплексное развитие территории.

Сергей Еремин положительно оценил идею проекта и выразил надежду, что федеральное жюри его поддержит.

– Если все получится, то уже в следующем году начнется большая работа по благоустройству этого памятного для всех шарыповцев места, – отметил заместитель губернатора края. – Шарыпово – один из немногих городов края, который в этом году подготовил достойную заявку на Всероссийский конкурс. Проведена большая совместная работа. Это важный проект, и мы надеемся, что его одобрят.

Глава Шарыпова Вадим Хохлов тоже надеется на победу: «Команда администрации города в партнерстве с угольной энергетической компанией приложила очень большие усилия, чтобы подготовить конкурсную заявку. Мы очень надеемся, что парк Победы, памятник Первостроителям КАТЭКа и другие территории в центре города в ближайшее время заметно преобразятся».

Заместителю губернатора края также представили проект «Шарыпово Юрского периода» по строительству уникального в регионе парка динозавров. Проект, первый этап реализации которого запланирован на 2023 год, поддержало краевое Агентство по туризму.

Добавим, что у компании с шахтерскими городами Красноярского края уже накоплен успешный опыт участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. За последние годы благодаря конкурсным грантам преобразились сквер имени советской артистки Марины Ладыниной в Назарово, центральная улица Ленина в Бородино и площадь имени Николая Коростелева в Канске.