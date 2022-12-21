Красноярский экономический форум-2023 пройдет в марте Фото: ИВАНОВА Диана

В 2023 году Красноярский экономический форум пройдет в марте. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Усс.

XIX КЭФ пройдет 1-3 марта 2023 года в онлайн и оффлайн форматах. В списке тем расширение внешнеэкономических связей, развитие деловых отношений с азиатскими странами, раскрытие потенциала регионов Сибири и Дальнего востока.

Перед проведением форума в Красноярске пройдет несколько межрегиональных конференций, посвященных стратегии развития края и всей Сибири до 2035 года.

Александр Усс отметил, что в КЭФе традиционно примут участие знаменитые эксперты, представители федеральной власти и руководители крупных корпораций. Он так же добавил, что следующий КЭФ будет особенным.

Напомним, что КЭФ-2022 проходил в Красноярске 2-4 марта.