В Красноярск приходит аномальное тепло Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске резко потеплеет. По данным Среднесибирского УГМС уже сегодня потеплеет до 0 градусов.

Однако тепло задержится ненадолго. Так, 21 и 22 декабря потеплеет до 0 градусов, ночью же понизится до -5 градусов. При этом будет практически безветренно. Однако затем температура понизится, но до привычных декабрьских значений. В пятницу ночью ожидается до -21 градуса.

Ближе к выходным температура будет держаться в пределах -11-15 градусов днем. Ночью около -16-20 градусов. Дни ожидаются пасмурными и снежными с порывистым ветром до 10 метров в секунду.