В Красноярском крае увеличится размер выплаты ко Дню Победы Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году в Красноярском крае увеличится размер выплат ко Дню Победы 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной политики региона.

Размер выплат ко Дню Победы изменится следующим образом:

- с 1 700 рублей до 5 000 рублей для жителей блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя, тружеников тыла, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны;

- с 1 000 до 1 500 рублей – для тех, кто пережил войну в детстве.

Министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова добавила, что к 80-летию Сталинградской и Курской битв, участникам этих сражений выплатят по 10 тысяч рублей. Она добавила, что в крае проживают два ветерана, которые участвовали в обеих битвах.