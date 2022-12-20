В Хакасии мужчина с семьей задохнулся от дыма накануне похорон матери

Фото: СК по Красноярскому краю

В Хакасии трагически погибло семейство, жившее в частном доме в Черногорске. Судя по всему, 59-летний мужчина, его 62-летняя сожительница и ее 42-летний сын угорели из-за неправильно разожженной печи.

Как рассказали в СК, тела сегодня обнаружил брат мужчины. Погибший должен был пойти на похороны матери, но когда не явился – родные забили тревогу.

В СК завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи разбираются, ошибся ли в обращении с печью сам мужчина, или же она была неисправна.