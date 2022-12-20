В Красноярском крае откроют Экотехнопарк по переработке мусора под Назарово

Фото: Мария ЛЕНЦ

Минэкологии Красноярского края планирует открыть Экотехнопарк под Назарово. Это пилотный проект, который будет заниматься переработкой и утилизацией отходов. Его разместят на месте бывшего мусорного полигона, который после банкротства собственника начал превращаться в обычную свалку.

Официально, однако, этот полигон не работает, поэтому в Назарове стоит серьезная проблема с отходами. Коммунальщикам приходится вывозить их на полигон в Ачинск, в 50 километрах от своего города.

Однако пока проект находится на стадии обсуждения: его еще не согласовали, но сегодня прошло совещание в мэрии Назарова, с участием замминистра экологии и чиновников из районной администрации.