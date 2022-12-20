В Железногорске мужчина продавал имитацию красной икры под видом настоящей со скидкой в честь праздников

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Железногорске задержали мужчину, продававшего имитацию красной икры под видом настоящего продукта. Как сообщили в МВД, обманутым покупателям, к счастью, удалось получить свои деньги назад.

В полицию обратилась 32-летняя жительница ЗАТО. Она рассказала, что возле одного из ТЦ сидел мужчина с большим объемом красной икры. Он уверял, что икра от дальневосточной нерки, а что дешевая такая – так ведь праздники на носу.

Люди велись, активно скупали банки с красными крупинками. Вот и заявительница тоже не удержалась, купила 7 банок по 500 граммов за 6000 рублей. Вечером, когда решила попробовать икру, то поняла, что её обманули.

С аналогичным заявлением обратился и еще один житель Железногорска. Он потратил на икру 2000 рублей.

Сотрудники ОВД выяснили, что деликатес продавал мужчина из Ставропольского края, который незаконно проник на территорию закрытого города. Он купил оптом в Красноярске имитацию икры, перефасовал её и выдал за настоящую, чтобы подзаработать денег перед праздником. Все вырученные средства он вернул покупателям.

Полицейские изъяли еще 28 банок, заготовленных на продажу. Решается вопрос о привлечении мужчины к административной статье «Введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара».