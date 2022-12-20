Новогодняя елка из Красноярского края украсила Мариинский театр в Санкт-Петербурге

На елке игрушки с местным колоритом - шишки, шары с заснеженными гроздьями рябины, снегирями, енисейскими дикоросами

Новогодняя елка из Красноярского края выставлена в Санкт-Петербурге в Концертном зале Мариинского театра. Она вошла в новую коллекцию федерального проекта «Елки России».

Ель «Красный Яр» украшена материалами и изделиями народных художественных промыслов нашего региона. Игрушки – шишки, шары с заснеженными гроздьями рябины, снегирями, енисейскими дикоросами – изготовили мастера красноярской фабрики «Бирюсинка». Кстати, за Уралом это единственная фабрика, где производят елочные украшения.

Создала красноярскую елку декоратор, чемпионка России и Европы, вице-чемпионка мира по флористике Наталья Жижко. В ноябре дерево было представлено на «Российской креативной неделе – Сибирь» в Красноярске.

В Санкт-Петербурге уже оценили сибирскую красавицу.

– Мне бы очень хотелось, чтобы эту елочку увидел архитектор здания театра Фабр Ксавье. Он бы искренне порадовался за такой арт-объект в Концертном зале, – считает декоратор-флорист Мариинского театра Наталия Колеватых. – По его эскизам люстра должна была заканчиваться над фонтаном, и ее шарики должны быть более объемными. Но сложилось иначе. А девчонки молодцы. Прочувствовали все правильно. Там нужен именно такой нежный и натюр декор. Вы меня растрогали этой елочкой!

Добавим, к созданию новогодней коллекции «Елки России» в 2022 году привлекли более 20 народных художественных промыслов из разных регионов страны, среди которых – «Хохломская роспись» из Нижегородской области, «Свирское кружево» из Ленинградской области, «Павловопосадская платочная мануфактура» из Московской области и другие.

НАША СПРАВКА

Федеральный проект «Елки России» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его главная задача – интеграция народных художественных промыслов в современный интерьер, городскую среду и ритейл. Участие Красноярского края в проекте «Елки России» инициировал Сибирский институт развития креативных индустрий. Это единый центр поддержки и продвижения креативного предпринимательства в нашем регионе.

– Для нас было важно, чтобы Красноярский край присоединился к «Елкам России», так как проект способствует развитию народных художественных промыслов в регионе. Он продвигает культурное наследие, народные художественные промыслы и ремесла страны через красивый и понятный для всех праздник Новый год. Для Института креативных индустрий – это возможность активизировать сообщество ремесленников края, привлечь к нему внимание и, как следствие, продвинуть их товары. В преддверии Нового года это отличная возможность показать, что делают наши местные мастера, – рассказал директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников.