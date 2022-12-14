Банки внедряют отечественное ПО

Банки переводят обслуживание на отечественные IT-платформы. Задача – не только перевести ключевые финансовые услуги, но также иметь возможность оперативно внедрять новые сервисы, существенно ускорив их работу для клиентов. Для обеспечения полного технологического суверенитета, банки все чаще используют собственные разработки. .

Банк ВТБ сообщил, что на новую платформу сегодня перешли уже более 1300 розничных отделений банка, более 500 точек обслуживания клиентов Private Banking и «Привилегии», а также смежные департаменты, работающие с клиентскими данными. На фронтальную систему также переведены все бизнес-операции, необходимые при обслуживании розничных клиентов. Благодаря этому пользователи смогут быстрее получать услуги как в отделениях, так и в дистанционных каналах. В частности, у пользователей мобильного и интернет-банка более чем в два раза сократилось время проведения операций по переводам.

Микросервисная платформа ВТБ Pro пришла на смену зарубежному монолитному решению, уже не позволяющему создавать современные фронтальные системы. Кстати, платформа полностью разработана силами банка на его передовом технологическом стеке, без участия коробочных решений.

«Переход на новую платформу помогает нам упростить «клиентский путь» и быстрее внедрять новые опции и улучшения, реагируя на потребности пользователей. Например, теперь мы оформим договор комплексного обслуживания с новым клиентом в 4-5 раз быстрее, чем раньше. Это касается не только дистанционных сервисов и отделений банка, выездные сотрудники также работают в новой системе, проводя те же операции, что ранее были доступны только в офисах», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента розничного бизнеса Павел Кудрявцев.