В Красноярске депутаты Горсовета приняли бездефицитный бюджет города на 2023-25 годы

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В Красноярске 20 декабря депутаты Горсовета приняли бездефицитный бюджет на 2023-25 годы. Как сообщили парламентарии, доходы составляют 52 млрд рублей, расходы – 52 млрд рублей, а дефицит – 0 рублей.

Основная часть средств (29 млрд рублей) - это собственные доходы города. Все остальное составляют субсидии и субвенции федерального уровня, некоторые из них закладывались в прошлые годы.

Если говорить о направлениях 2023 года:

Образование - 27 млрд рублей

Содержание города (ЖКХ) - 7 млрд рублей

Жилье и инфраструктура - 4.8 млрд рублей

Содержание и ремонт дорог - 3.8 млрд рублей

Общественный транспорт - 2.8 млрд рублей

Спорт - 2.8 млрд рублей

Проектирование и строительство дорог - 2.5 млрд рублей

Культура - 2.3 млрд рублей.