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НовостиОбщество20 декабря 2022 7:39

В Красноярске тестируют новые подметальные машины для тротуаров

Они быстро справляются с большим объемом выпавшего снега
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Мэрия Красноярска

Фото: Мэрия Красноярска

В Красноярске тестируют новые подметальные машины для тротуаров. Как рассказали в мэрии, САТП закупил технику на собственные средства.

Таких гаджетов для уборки в городе еще не было. Они самоходны, обладают большой скоростью уборки, что существенно улучшает производительность и облегчает труд специалистов. Технику, кстати, можно использовать летом для скашивания травы.

Пока запущено несколько тестовых образцов. На предприятии будут анализировать, как покажет себя новая машина в условиях нашего города. Потом примут решение о дополнительном приобретении.