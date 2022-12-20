Фото: Мэрия Красноярска

В Красноярске тестируют новые подметальные машины для тротуаров. Как рассказали в мэрии, САТП закупил технику на собственные средства.

Таких гаджетов для уборки в городе еще не было. Они самоходны, обладают большой скоростью уборки, что существенно улучшает производительность и облегчает труд специалистов. Технику, кстати, можно использовать летом для скашивания травы.

Пока запущено несколько тестовых образцов. На предприятии будут анализировать, как покажет себя новая машина в условиях нашего города. Потом примут решение о дополнительном приобретении.