Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки после массового заражения детей кишечной инфекцией в Красноярском крае

Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителя СК по Красноярскому краю Алексея Еремина предоставить доклад о ходе проверки после массового заражения детей кишечной инфекцией в Железногорске. Как сообщают в пресс-службе ведомства, ученики подхватили заболевание в двух школах, расположенных в одном здании - №100 и №103.

С 13 декабря 28 детей начали массово жаловаться на плохое самочувствие. Все признаки указывают на то, что ученики подхватили кишечную инфекцию.

Деятельность школ приостановлена – все ученики переведены на дистант, пищеблок также не работает. Отметим, что никто из учеников после обращения к врачам не госпитализирован, все проходят амбулаторное лечение в домашних условиях.

Сейчас выясняются все обстоятельства – что послужило распространением инфекции и другое.