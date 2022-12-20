Жителю Железногорска под видом золотых монет продали сувенирную продукцию

Под видом клада жителю Железногорска продали "сувенирку" Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске задержали подозреваемого в мошенничестве 30-летнего мужчину. Под видом золотых монет он продал 67-летнему жителю Железногорска сувенирную продукцию, сообщает ГУ МВД.

«Выгодная» сделка произошла на автобусной остановке. К горожанину подошел незнакомец и рассказал, что собирается ехать на заработки на Север, и ему нужны наличные. Он предложил выкупить у него якобы случайно найденные во время ремонта в старом доме золотые монеты.

Мошенник убедил мужчину, что 22 монеты с надписью «Николай Император» заберут в любом ювелирном магазине. За сокровище он просил «всего» 28 тысяч рублей.

В ближайшем банкомате 67-летний мужчина снял все деньги, что были на карте – 18,5 тысяч рублей, и отдал «антиквару». Однако через несколько дней в ювелирном магазине покупателя расстроили – под видом клада ему вручили сувенирную продукцию.

Продавца отыскали в Красноярске. Безработный мужчина уже не раз отвечал перед судом за кражи и грабежи, а за такое же мошенничество был объявлен в федеральный розыск.

Сейчас он заключен под стражу и ждет суда. Максимальное наказание, которое ему грозит – до 5 лет лишения свободы.