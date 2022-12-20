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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 6:55

На трассе в Красноярском крае сотрудники ГИБДД помогли замерзающему водителю

Машина заглохла, и в ожидании эвакуатора мужчина сидел в холодном салоне
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Красноярскому краю

Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Емельяновском районе сотрудники ГИБДД выручили замерзающего на дороге водителя. Стоящий на обочине автомобиль с включенной «аварийкой» привлек внимание экипажа ДПС, рассказали в ГУ МВД.

Инспекторы остановились, чтобы узнать, в чем дело. Оказалось, что порвался ремень ГРМ и автомобиль заглох. Водитель вызвал эвакуатор, но успел основательно продрогнуть, пока его ждал.

Отогреться и дождаться помощи инспекторы предложили в служебной машине, чему мужчина был благодарен – он буквально подпрыгивал на месте, чтобы согреться.

В теплой машине он дождался приезда эвакуатора и еще раз пожелал сотрудникам здоровья за то, что они не остались равнодушными к чужой беде.