На трассе в Красноярском крае сотрудники ГИБДД помогли замерзающему водителю

Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Емельяновском районе сотрудники ГИБДД выручили замерзающего на дороге водителя. Стоящий на обочине автомобиль с включенной «аварийкой» привлек внимание экипажа ДПС, рассказали в ГУ МВД.

Инспекторы остановились, чтобы узнать, в чем дело. Оказалось, что порвался ремень ГРМ и автомобиль заглох. Водитель вызвал эвакуатор, но успел основательно продрогнуть, пока его ждал.

Отогреться и дождаться помощи инспекторы предложили в служебной машине, чему мужчина был благодарен – он буквально подпрыгивал на месте, чтобы согреться.

В теплой машине он дождался приезда эвакуатора и еще раз пожелал сотрудникам здоровья за то, что они не остались равнодушными к чужой беде.