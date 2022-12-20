В Красноярске начали украшать трамваи к Новому году

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске начали украшать «Львят» новогодней атрибутикой: в трамваях развесили мишуру, елочные игрушки и наклеили на стекла забавных зимних персонажей. Фотографиями украшенного салона поделилась администрация города.

Цель у такого преображения одна – создавать праздничное настроение. Часть машин уже наряжена и вышла на маршрут.

Фото: администрация Красноярска

Напомним, в городе 19 декабря зажглась праздничная иллюминация. Светящиеся конструкции расположены на 59 участках города.