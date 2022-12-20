В Красноярске на месторождении «Торгашинское» пройдут взрывные работы 20 декабря

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на месторождении «Торгашинское» прогремят взрывы 20 декабря. Как сообщают в мэрии, работы пройдут с 12 до 16 часов дня.

Радиус опасной зоны будет составлять 500 метров.

Жителей города просят не пугаться и паниковать при взрывах.

Значение и порядок звуковых сигналов в зоне проведения работ:

- первый сигнал «предупредительный» – один продолжительный сигнал сиреной – подается при вводе опасной зоны;

- второй сигнал «боевой» – два продолжительных сигнала сиреной – перед взрывом;

- третий сигнал «отбой» – три коротких сигнала сиреной – после окончания проведения взрывных работ.