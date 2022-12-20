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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 3:45

В железногорских школах 28 детей подхватили кишечную инфекцию

В школах №100 и №103 следственный комитет проводит проверку
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В двух железногорских школах №100 и №103, расположенных в одном здании, 28 учеников младших классов подхватили кишечную инфекцию. Как сообщает пресс-служба следственного комитета, сейчас в учебных заведениях проводится проверка по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

С 13 декабря 28 детей начали массово жаловаться на плохое самочувствие. Все признаки указывают на то, что ученики подхватили кишечную инфекцию.

Сейчас деятельность школ приостановлена – все ученики переведены на дистант, пищеблок также не работает. Отметим, что никто из учеников после обращения к врачам не госпитализирован, все проходят амбулаторное лечение в домашних условиях.

Сейчас выясняются все обстоятельства – что послужило распространением инфекции и другое.