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В Красноярском крае эпидемический порог гриппа и ОРВИ превышен на 40%. Об этом сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. Отмечается, что за последнюю неделю заболевших зарегистрировано на 15,3% больше, чем за предыдущую неделю – около 22 000 человек.

Активно распространяется вирус гриппа A (H1N1) pnd09, так называемый «свиной». Его доля составила 84% в общей структуре вирусов гриппозной этиологии.

Также циркулируют вирусы негриппозной этиологии — респираторно-синцитиальные вирусы, метапневмовирусы и другие. Эти вирусы нередко приводят к осложнениям в виде пневмоний.