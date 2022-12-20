Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 декабря 2022 3:33

В Красноярском крае эпидемический порог гриппа и ОРВИ превышен на 40%

Зарегистрировано на 15,3% больше заболевших, чем за предыдущую неделю
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае эпидемический порог гриппа и ОРВИ превышен на 40%. Об этом сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. Отмечается, что за последнюю неделю заболевших зарегистрировано на 15,3% больше, чем за предыдущую неделю – около 22 000 человек.

Активно распространяется вирус гриппа A (H1N1) pnd09, так называемый «свиной». Его доля составила 84% в общей структуре вирусов гриппозной этиологии.

Также циркулируют вирусы негриппозной этиологии — респираторно-синцитиальные вирусы, метапневмовирусы и другие. Эти вирусы нередко приводят к осложнениям в виде пневмоний.