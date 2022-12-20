В Красноярске наградили победителей творческого конкурса «Душа Сибири»

Награждение победителей. Фото Александр Горшков

В Красноярске вручили премии победителям регионального творческого конкурса «Душа Сибири». Мероприятие ежегодно проводит Фонд имени Виктора Петровича Астафьева среди учителей и учеников, которые серьезно занимаются изучением творчества сибирского писателя. Вручение литературной премии поддержала компания СУЭК.

В 2022 году на конкурс было представлено более 400 заявок со всего Красноярского края. Жюри оценивало конкурсантов в четырех номинациях: «Мир Сибири», «Сибирь читает Астафьева», «Между строк произведений Астафьева», «Герои Астафьева – жизнь продолжается». Номинации позволили охватить весь спектр мероприятий по популяризации творчества Виктора Астафьева – «астафьевские» чтения, различные внеклассные мероприятия – проекты, постановки, спектакли, видеоролики, и даже собственные произведения школьников, написанные по мотивам рассказов Виктора Петровича. В итоге выбрали 68 победителей – в основном это проектные группы. География победителей – пять территорий: города Красноярск, Канск, Лесосибирск, поселки Подтесово и Малиновка. Поздравил авторов лучших работ и вручил подарки президент Фонда имени В.П. Астафьева Михаил Тарковский. Также в рамках мероприятия прошел круглый стол, посвященный актуальным задачам воспитания школьников и молодежи.

Отметим, что СУЭК сотрудничает с Фондом имени В.П. Астафьева более 10 лет. При поддержке угольщиков ежегодно в день памяти Виктора Петровича вручается Международная премия молодым литераторам. Компания неоднократно выступала инициатором гастролей в Красноярске и городах края МХТ имени А.П. Чехова со спектаклями по повестям сибирского писателя, а также взаимодействует с Мемориальным комплексом в поселке Овсянка.