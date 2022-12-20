В Дивногорске лыжным забегом открылся очередной спортивный зимний сезон

В прошедшие выходные в Дивногорске на лыжной базе техникума лесных технологий прошел забег, в котором приняли участие сотрудники Красноярской ГЭС и все желающие жители города. Напомним, в вначале года лыжную базу модернизировали в рамках проекта Эн+ «На лыжи!». На километровой трассе установили освещение и уложили асфальтобетонное покрытие для тренировок лыжников в теплое время года. Модернизировали стартовую зону: на площадке появился судейский штаб – теплое двухэтажное здание, в котором спортсмены и организаторы соревнований теперь могут отдохнуть во время проведения мероприятий, а любители – взять лыжи напрокат. В здании есть медицинский кабинет, мужская и женская раздевалки, комнаты хранения инвентаря, судейская. Также на территории появился новый теплый санузел, оборудованный в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Открытие второго зимнего сезона прошло спортивно и весело: в забеге приняли участие и малыши, и взрослые, участники мероприятия принимали участие в шутливых конкурсах, а тех, кто замерз, согревали горячим чаем с выпечкой. Ну а победителям забега вручили памятные призы от компании: комплекты беговых лыж для взрослых и надувные санки-тюбинги для детей.

КОНКРЕТНО

Проект «На лыжи!» стартовал в 2016 году благодаря основателю компании Эн+ Олегу Дерипаске и направлен на развитие массового лыжного спорта. За несколько лет в развитие лыжной инфраструктуры инвестировано более 100 млн рублей: построена новая лыжная база международного уровня в Тулуне, проведено расширение и увеличение протяженности лыжных трасс, реконструкция лыже-биатлонного комплекса в Ангарске, построены лыжные базы в Нижнеудинске и Дивногорске, ведется поэтапная реконструкция лыжного стадиона в Братске.