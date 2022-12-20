В Красноярском крае 15-летний подросток удирал от полиции на грузовике

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае 15-летний подросток удирал от сотрудников ДПС на грузовике. Как сообщили в пресс-службе МВД, все произошло в селе Унер Ирбейского района.

Госавтоинспекторы решили остановить грузовик для проверки документов водителя, но вместо взрослого мужчины увидели, что за рулем сидит подросток. Парнишка по требованию сотрудников не остановился, началась погоня.

Долго удирать ему не пришлось – подростка быстро догнали и задержали. Оказалось, что ему всего 15 лет и он периодически пользуется отцовским грузовиком, не имея права управления. Папа парнишки рассказал сотрудникам ДПС, что иногда даёт сыну порулить – он вывозит золу на свалку и помогает по хозяйству.

Отца привлекли к административной ответственности по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством». Также комиссией по делам несовершеннолетних решается вопрос о постановке подростка на профилактический учёт и привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию.