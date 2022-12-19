В Красноярском крае за год ввели 1,3 миллиона квадратов жилья

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за 2022 год ввели в эксплуатацию более 1,3 миллионов квадратных метров жилья. Большая часть, 795 тысяч, пришлась на многоквартирные дома, а остальное – на частный сектор.

В Минстрое края отметили, что в Красноярске уже запланировали места для новых крупных жилищных проектов. Это Солонцы-2, Военный городок, антенное поле и Плодово-ягодная станция. Также планируется возвести новые кварталы в районе Калинина, Семафорной и в Николаевке.

До конца декабря, по заверению Минстроя, будет введено еще несколько домов. Всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию 1,39 миллиона квадратов жилья, в следующем году эта цифра увеличится до 1,41 миллиона.