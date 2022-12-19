Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 декабря 2022 14:09

Красноярская прокуратура требует у застройщика вернуть территорию Комбайнового завода

Она была незаконно передана застройщику муниципалитетом
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: прокуратура Красноярского края

Фото: прокуратура Красноярского края

Прокуратура Красноярского края через суд требует из чужого незаконного владения территорию бывшего Комбайнового завода. Право собственности на землю когда-то передали власти Красноярска фирмам ООО «Новоостровский» и ООО «Специализированный застройщик Жилой комплекс «Новоостровский». Однако выяснилось, что земля является федеральной собственностью, и распоряжаться ей муниципалитет не имел права.

Прокуратура возмутилась, что «Новоостровский» возводит на территории бывшего завода жилой комплекс, при этом застройщик начисто игнорирует правило о размещении объектов социальной инфраструктуры вроде школ и детсадов.

– Прокуратура края направила в Арбитражный суд края иск об истребовании территории из чужого незаконного владения, взыскании неосновательного обогащения на сумму почти 290 млн рублей, – отметили в ведомстве.