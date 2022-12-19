Красноярская прокуратура требует у застройщика вернуть территорию Комбайнового завода

Фото: прокуратура Красноярского края

Прокуратура Красноярского края через суд требует из чужого незаконного владения территорию бывшего Комбайнового завода. Право собственности на землю когда-то передали власти Красноярска фирмам ООО «Новоостровский» и ООО «Специализированный застройщик Жилой комплекс «Новоостровский». Однако выяснилось, что земля является федеральной собственностью, и распоряжаться ей муниципалитет не имел права.

Прокуратура возмутилась, что «Новоостровский» возводит на территории бывшего завода жилой комплекс, при этом застройщик начисто игнорирует правило о размещении объектов социальной инфраструктуры вроде школ и детсадов.

– Прокуратура края направила в Арбитражный суд края иск об истребовании территории из чужого незаконного владения, взыскании неосновательного обогащения на сумму почти 290 млн рублей, – отметили в ведомстве.