В Минусинске сбили на тротуаре 11-летнюю девочку

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В Минусинске водитель легковушки выехал на тротуар и сбил 11-летнюю девочку. Судя по всему, 37-летний водитель на «Тойоте» превысил скорость – он ехал по Тимирязева со стороны Ванеева в сторону Комарова, и когда перед ним остановились автомобили, чтобы пропустить пешеходов – он не успел затормозить.

Когда водитель понял, что не успевает оттормозиться перед потоком машин, он резко вырулил на тротуар разделительной полосы. В этот момент дорогу там переходила девочка.

Сообщается, что ребенок получил травмы средней степени тяжести. Ее доставили в травматологию. На месте сейчас работает полиция, установлено, что водитель был трезв.