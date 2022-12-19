До конца голосования от «Комсомолки» за лучшую открытку Деду Морозу остались считанные часы

Рисунок Ирины Осокиной

Ровно в полночь сегодня на сайте «Комсомолки» будет остановлено голосование за работы участников творческого конкурса «Открытка Деду Морозу». Это совместный проект медиагруппы «Комсомольская правда» - Красноярск и сети дискаунтеров «Батон» (входит в группу компаний «Красный Яр»), которой в декабре исполняется 25 лет.

Этот конкурс стал одним из самых массовых по количеству участников за последние пять лет. Это около 1500 конкурсных работ из трех регионов страны - Красноярского края, республик Хакасия и Тыва!

Каждая открытка заряжает особой энергетикой и новогодним настроением!

Сегодня остановимся чуть подробнее на трех работах, авторы которых могут претендовать на звание победителей по количеству голосов.

Рисунок Варвары Обмёткиной

Четырехлетняя Василиса Киселева из Минусинска изобразила зайчика, который весело отплясывает на пенечке перед новогодней елочкой.

Варвара Обметкина из Сосновоборска нарисовала, как зайцы наряжают зеленую красавицу перед, а руководит этим процессом снеговик.

Рисунок Ирины Осокиной из села Бархатово так и хочется назвать: Дед Мороз и зайцы! Так уж дружно зайчишки сидят в нарядной колеснице зимнего волшебника и ждут его указаний.

Рисунок Василисы Киселевой

Напоминаем, итоги конкурса подведем уже завтра, 20 декабря. Победят 25 участников, каждый из них получит диплом и памятный подарок.

Проголосовать за работы участников можно здесь!