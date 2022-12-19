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НовостиОбщество19 декабря 2022 10:27

Главой администрации Центрального района Красноярска стал Евгений Трофимов

В мэрии произошли кадровые изменения
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Евгений Трофимов. Фото: администрация Красноярска

Евгений Трофимов. Фото: администрация Красноярска

19 декабря на должность руководителя администрации Центрального района Красноярска стал Евгений Трофимов. Об этом сообщают Gornovosti.

Ранее Трофимов работал первым заместителем главы администрации Центрального района. После назначения Вадима Войцеховского на должность первого замглавы города, стал исполняющим обязанности руководителя районной администрации.

В названии должности руководителя управления архитектуры города Юлии Соловаровой появилась приставка «главный архитектор». Теперь она звучит так: руководитель управления архитектуры – главный архитектор города.