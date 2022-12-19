В Ачинском районе при пожаре погибла 85-летняя женщина

Фото: СК по Красноярскому краю

19 декабря в селе Лапшиха Ачинского района при пожаре погибла женщина. Следком Красноярского края начал проверку.

Пожар произошел в частном доме на улице Партизанская. Огонь почти полностью уничтожил здание. Среди обломков пожарные обнаружили тело 85-летней женщины. Выяснилось, что она проживала одна.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при пользовании электропечи. Женщина оставила печь включенной, после чего и начался пожар.

Сейчас проводятся экспертизы для установления точной причины пожара. Назначена проверка.