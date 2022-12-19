«Елка нашего двора»

Фото: пресс-служба БоАЗ

Праздник традиционно собирает десятки жителей из разных районов поселка Таежный. Началом сказочного действа с участием Снегурочки и веселого снеговика стали зажигательные танцы, веселые спортивные и творческие конкурсы и традиционный хоровод вокруг елочки. Для участников и гостей праздника организаторы приготовили чай с плюшками и печеньем.

Кульминацией программы стало появление Деда Мороза в исполнении Василия Карасева, электролизника БоАЗа. Он зажег волшебным посохом елочку и подарил подарки всем, кто рассказал ему новогоднее стихотворение.

Фото: пресс-служба БоАЗ

«Дети остались очень довольны, набегались – напрыгались, угощение от Деда Мороза получили. Спасибо за праздник и настроение!» - поблагодарила организаторов Марина Катунцова, жительница Таежного.

К открытию главной елки металлургов придомовую территорию украсили световые фигуры, создающие атмосферу настоящего праздника и новогодней сказки.

Фото: пресс-служба БоАЗ

«Такой подарок к праздникам сделал в прошлом году жителям поселка Таежный Богучанский алюминиевый завод. Изящная арка с подарочной лентой, фонтан-каскад и ледник стали любимой зимней фотолокацией для жителей поселка. И продолжают пользоваться популярностью», - отметила Татьяна Каминская, руководитель пресс-службы БоАЗа.