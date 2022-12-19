Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 декабря 2022 9:09

В Красноярске шестой день ищут пропавшую 14-летнюю девочку

Ушла из дома и не вернулась
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске шестой день ищут пропавшую 14-летнюю девочку

В Красноярске шестой день ищут пропавшую 14-летнюю девочку

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске уже шестой день разыскивают 14 летнюю Алену С., которая пропала в Черемушках. Об этом сообщает волонтеры «Поиска пропавших детей».

14 декабря школьника вышла из дома на Тобольской, 5 и не вернулась. Рост Алены 155-160 см, худощавое телосложение, черные волосы до плеч. Из особых примет – родинка на подбородке и пирсинг в носу.

Фото: Поиск пропавших детей. Красноярск

Фото: Поиск пропавших детей. Красноярск

Была одета в серую шапку, синий пуховик на молнии с капюшоном и желтую кофту с капюшоном. С собой взяла розовый рюкзак с рисунком авокадо.