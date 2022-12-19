В Красноярске шестой день ищут пропавшую 14-летнюю девочку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске уже шестой день разыскивают 14 летнюю Алену С., которая пропала в Черемушках. Об этом сообщает волонтеры «Поиска пропавших детей».

14 декабря школьника вышла из дома на Тобольской, 5 и не вернулась. Рост Алены 155-160 см, худощавое телосложение, черные волосы до плеч. Из особых примет – родинка на подбородке и пирсинг в носу.

Фото: Поиск пропавших детей. Красноярск

Была одета в серую шапку, синий пуховик на молнии с капюшоном и желтую кофту с капюшоном. С собой взяла розовый рюкзак с рисунком авокадо.