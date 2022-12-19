В Красноярске 19 декабря включат праздничную иллюминацию Фото: Мария ЛЕНЦ

Вечером 19 декабря в Красноярске запустят праздничную иллюминацию к Новому году. Об этом сообщает городская администрация.

Большинство светящихся конструкций будут закреплены на опорах фонарей вдоль дорог. Всего красноярцев будут радовать 25 видов на 59 участках города. Новая иллюминация заработает на улицах, где был выполнен комплексный ремонт: на Волжской и Красной Армии.

В праздничном режиме также заработает архитектурно-художественная подсветка. Если иллюминацию включают по праздникам, то подсветка ежедневно, но у нее есть три режима – для будних дней, выходных и праздников. Сейчас включат последнюю.

Иллюминация и подсветка будут работать до 9 января 2023 года.