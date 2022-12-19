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НовостиОбщество19 декабря 2022 8:15

В больницы и школы Красноярского края отправили 116 новых автобусов и автомобилей

Партию спецтехники закупили за счет федерального и краевого бюджетов
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: Александр Черных

Фото: Александр Черных

Партию из 116 новых автомобилей и автобусов вручил губернатор Красноярского края врачам и главам территорий. Техника отправится в школы и больницы региона, рассказали в правительстве.

72 школьных автобуса направили в 37 муниципалитетов. Больше всего, 5 единиц, досталось Емельяновскому району, по 4 машины получат Балахтинский и Козульский районы. Как отметил Александр Усс, это поможет сделать перевозку детей более безопасной и комфортной, ведь на учебу на школьных автобусов каждый день добираются около 20 тысяч ребят.

Еще 44 машины достались медучреждениям. Техника отправится в 35 территорий.

Всего в 2022 году для больниц и поликлиник закупили 183 единицы техники.

Деньги на покупку техники выделил федеральный и краевой бюджет.