Пора чудес: Елочные игрушки, рождественское печенье и макет волшебной деревни своими руками

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

В Таежном продолжается благотворительный новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» от компании РУСАЛ.

Напомним, что в 2022 году добрая акция под девизом «Внимание — лучший подарок!» стартовала 5 декабря. В благотворительном марафоне участвуют команды корпоративных волонтеров из 16 городов страны, где работают предприятия РУСАЛа. К ним присоединились волонтерские команды предприятий En+ Group из Дивногорска, Братска, Иркутска, Миасса, Нижнего Новгорода.

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

Для участия в благотворительном марафоне «Верим в чудо, творим чудо!», активисты Молодежного совета БоАЗа создали две команды. В минувшие выходные обе команды организовали увлекательные мастер-классы для ребят из подшефной школы-интерната.

Волонтеры «Елки-палки» вместе с воспитанниками школы пекли рождественское печенье и своими руками мастерили елочные игрушки. Капитан команды Илона Майнакова уверена, что такие акции сближают: «Ребята остались очень довольны, приглашали нас почаще устраивать такие мастер-классы».

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

А марафонцы из команды «Мороз и Ко» с ребятами придумали и смастерили из подручных средств макет волшебной деревни, в которой живут снеговики и гномики. Оригинальное украшение, которое в процессе творчества погрузило участников в сказочную атмосферу, без сомнений, приближает новогоднее настроение.

По правилам марафона, набранные командами за выполненные задания очки позже конвертируются в рубли. Эти средства направляются на помощь социальным учреждениям. В прошлом году, например, благодаря волонтерам БоАЗа, у таежнинской школы-интернат появились уличные тренажеры.

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

Ждем на следующей неделе итогов благотворительного марафона. А на 28 декабря с 8.00 мы пригласили марафонцев из разных городов Сибири в эфир Радио «Комсомольская правда» на 107,1FM В Красноярске, чтобы они рассказали подробнее об участии в акции, поделились своими планами и новыми проектами. Кто в чудо верит, тот и сам способен чудеса творить!

Наша справка

Новогодний марафон проводился с 2011 в рамках программы по развитию корпоративного и общегородского волонтерства «Помогать просто», традиции которого были заложены основателем компании Олегом Дерипаска. За 10 лет участниками проекта стали более 22 000 волонтеров, которые своими силами провели 5 730 благотворительных мероприятий. Общая сумма благотворительной помощи по итогам марафона составила около 20 млн рублей. С этого года Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» проходит в рамках развития корпоративной волонтерской программы «Волонтеры РУСАЛа и Эн+».