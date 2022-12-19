В Красноярском крае в ДТП с двумя фурами погиб водитель легковушки. Фото: МВД по Красноярскому краю

19 декабря в Уярском районе произошло жуткое ДТП с двумя грузовиками и одной легковушкой. Как сообщает МВД по Красноярскому краю, погиб один человек.

Все случилось на 929 километре трассы Р-255 «Сибирь» в районе села Ольгино. Две фуры «ДАФ» и «КАМАЗ» столкнулись с «Тойотой Каролла». Удар был такой силы, что легковую иномарку буквально разорвало на части – у водителя не было ни единого шанса, он погиб.

Водители большегрузов пострадали, оба – мужчины 39 и 38 лет госпитализированы. Дорожные полицейские выясняют обстоятельства смертельной аварии. Движение на участке трассы ограничено и осуществляется по одной полосе.