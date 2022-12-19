В Красноярском крае приставы забрали из семьи семерых детей

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В Красноярском крае из семьи безработных родителей, которые регулярно выпивают, приставы изъяли семерых несовершеннолетних детей. Самому младшему всего полтора года, рассказали в пресс-службе ГУФССП.

Семью из Большой Мурты поставили на учет еще в 2021 году. Родители не работали и не следили за детьми. Мать могла уйти на длительное время и оставить ребят без присмотра.

В результате суд ограничил родительские права матери и отца, а также лишил их всех выплат на детей. Более того – теперь они должны платить алименты на содержание семерых мальчиков и девочек.

Сейчас дети находятся в детдоме, младший – в больнице. В семью они могут вернуться лишь в том случае, если родители исправятся.