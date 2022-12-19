В Красноярске полицейские задержали подозреваемых в краже трех автомобилей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полиция задержала двоих мужчин, которые подозреваются в краже трех автомобилей в территории Октябрьского района. Одну из машин уже вернули владельцу, сообщает ГУ МВД региона.

Оказалось, что один из подозреваемых приобрел оборудование для вскрытия машин. Первый угон совершил без напарника – в похищенной «Тайоте Камри» он покатался по улицам города, «отмечаясь» в камерах. Затем уехал в другую сторону и оставил автомобиль в заранее подготовленном гараже.

Две другие кражи произошли в одном дворе уже с участием напарника. Первая машина не завелась, поэтому подельники вскрыли вторую и с помощью троса угнали оба автомобиля.

Сначала сотрудники полиции в результате оперативных мероприятий нашли одного из причастных к преступлению мужчин 1981 года рождения. Оказалось, что его разыскивают не только в Красноярском крае – в Хакасии его обвиняют за совершение разбойного нападения.

Обоих мужчин заключили под стражу, сейчас проверяется их причастность к совершению других преступлений.