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НовостиОбщество19 декабря 2022 2:45

В Красноярский край за год трижды «завезли» корь из-за границы

Заболели непривитые дети
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: no_title

Фото: no_title

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в 2022 году трижды выявили случаи заболевания корью. Во всех заболели непривитые дети, которые прибыли из стран ближнего зарубежья, сообщает Дмитрий Горяев, главный санитарный врач региона.

Специалисты вакцинировали контактных дома и в других местах, где побывали заболевшие.

- Заражаются практически все невакцинированные и незащищенные люди, которые даже недолго общались с больным корью. При этом хочу отметить, что наш регион защищен от этой инфекции – привиты более 95% взрослых и детей, - рассказал Дмитрий Горяев.

Последний случай был обнаружен в декабре, сейчас состояние здоровья больного удовлетворительное.