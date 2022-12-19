Красноярцев на неделе ждет потепление до -1 градуса

Фото: рабочая неделя порадует красноярцев теплом Фото: Мария ЛЕНЦ

Резкое потепление придет в Красноярск на этой рабочей неделе. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Сегодня днем, 19 декабря, в краевой столице температура опустится до -13 градусов.

Такая же погода будет во вторник – минус 13 градусов и пасмурно.

В среду, 21 декабря, горожан ждет удивительно теплый день – всего -1 градус.

В четверг будет лишь немного холоднее – до -3 градусов днем.

В пятницу погода вернется к привычным -14 градусам днем и -21 ночью. В субботу и воскресенье на улице будет от -15 до -13 градусов днем.

Всю неделю будет пасмурно, возможен небольшой снег.