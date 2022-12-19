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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 2:17

В Красноярском крае столкнулся с фурой и погиб водитель Toyota Probox

Все обстоятельства выясняются
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: телеграм-канал "ЧП Красноярск"

Фото: телеграм-канал "ЧП Красноярск"

В Манском районе Красноярского края произошло страшное ДТП сразу с несколькими машинами. Погиб водитель Toyota Probox, сообщает ГИБДД региона.

Авария случилась на 876 километре автодороги Р255 «Сибирь». За рулем Toyota Probox находился мужчина 1973 года рождения. Он выехал на встречную полосу для обгона, а когда начал выруливать обратно – столкнулся с Toyota Corolla Fielder. От удара ее вынесло на металлическое ограждение, а Probox – на «встречку», прямо на грузовик.

От удара обе машины врезались в дорожное ограждение, водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Следственно-оперативной группе еще предстоит выяснить все обстоятельства.