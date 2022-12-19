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НовостиОбщество19 декабря 2022 1:57

В Красноярске парковки на улице Красной Армии вновь стали платными

С 5 декабря система находилась на техобслуживании
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

Сегодня ночью, 19 декабря, парковки по улице Красной Армии вновь стали платными. Последние две недели, с 5 декабря, специалисты проводили техобслуживание и дополнительную настройку оборудования и программного обеспечения, отметили в управлении дорог Красноярска.

В работе системы исправили недочеты, на которые жаловались горожане. Например, уменьшили время закрытия замка после того, как машина уже уехала - до этого время в приложении продолжало «капать» даже после того, как водитель закрывал парковочную сессию.

Увеличили и жесткость замков – теперь их просто так ногой не сдвинешь.

Настроили и работу автоинформатора – получить ответы на часто встречающиеся вопросы можно в голосовом меню.