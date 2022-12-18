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НовостиЗдоровье18 декабря 2022 11:35

В Красноярске поликлиники начали работать без выходных

Все из-за сложной эпидемической ситуации
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске поликлиники начали работать без выходных

В Красноярске поликлиники начали работать без выходных

Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже с 17 декабря красноярские поликлиники начали работать без выходных. Так краевой минздрав решил разгрузить скорую помощь на фоне повышения заболеваемости ОРВИ.

В минувшую субботу полклиники работали в обычном режиме – с 8 до 14 часов. В воскресенье прием пациентов не велся, но можно вызвать врача на дом через регистратуру. Как долго продлится такой режим работы пока неизвестно.

На фоне роста заболеваемости респираторными недугами, многие начали вызывать скорую при состояниях, когда жизни пациента угрозы нет. Поэтому было принято соответствующее решение.