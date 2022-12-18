В Красноярске в рамках комплексного развития территории изымут дома в Николаевке Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске собираются изъять частные дома и земельные участки в границах улиц Сопочная, Пушкина, Революции и Николавеского проспекта. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Это будет сделано в рамках комплексного развития территории - то есть массовой новой застройки взамен старого жилого фонда. На месте старых деревянных домов появятся многоэтажки. Таким образом, под снос пойдет более 100 жилых домов. Застраивать участок будут в течение 15 лет.

Возводить дома здесь будет «Специализированный застройщик «Готика-Зенит». Но сначала представителям компании предстоит оценить недвижимость жильцом и возместить стоимость изъятых домов и участков.