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НовостиОбщество18 декабря 2022 5:25

В Красноярске пройдет открытие елки в «Бобровом логу»

Вход свободный
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске пройдет открытие елки в «Бобровом логу». Фото: vk.com/bobrovylog

В Красноярске пройдет открытие елки в «Бобровом логу». Фото: vk.com/bobrovylog

В 14:00 часов 18 декабря в Красноярске состоится открытие новогодней елки в «Бобровом логу». Об этом сообщают в пресс-службе фан-парка.

Организаторы подготовили развлекательную программу с аниматорами и артистами. Юные посетители встретят Эльфа, Деда Мороза и Снегурочку. Вход на праздник свободный. Также на открытии состоится сказочное шоу от студии Circus Land.

Сама новогодняя елка будет находиться возле сервис-центра «Оазис».