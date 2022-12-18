В Красноярске пройдет открытие елки в «Бобровом логу». Фото: vk.com/bobrovylog

В 14:00 часов 18 декабря в Красноярске состоится открытие новогодней елки в «Бобровом логу». Об этом сообщают в пресс-службе фан-парка.

Организаторы подготовили развлекательную программу с аниматорами и артистами. Юные посетители встретят Эльфа, Деда Мороза и Снегурочку. Вход на праздник свободный. Также на открытии состоится сказочное шоу от студии Circus Land.

Сама новогодняя елка будет находиться возле сервис-центра «Оазис».